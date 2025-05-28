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رياضة

مكافآت خاصة فورية للاعبي الأهلي حال التتويج بالدوري الليلة

فريق الكرة بالأهلي،
فريق الكرة بالأهلي، فيتو

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك مكافآت خاصة فورية سيتم منحها للاعبي الفريق حال التتويج بالدوري الليلة أمام فاركو، وحسم اللقب رسميًا. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة قوية وحاسمة مع نظيره فاركو في المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري  

وتقام مباراة الأهلي أمام فاركو في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري 
وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. 

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