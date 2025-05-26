الأخدود يفوز على الخليج 2/3 ويضمن بقاءه في الدوري السعودي

فاز فريق الأخدود على نظيره الخليج في الوقت القاتل بنتيجة 3-2، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الأخدود والخليج

وسجل اللاعب كونستانتينوس فورتونيس الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 60 عاد اللاعب كونستانتينوس فورتونيس ليسجل الهدف الثاني لفريق الخليج.

وتمكن اللاعب مهند القيضي من تسجيل هدف تقليص الفارق لفريق الأخدود في الدقيقة 65، مستغلًّا تمريرة من زميله نوليدج موسونا.

وأدرك اللاعب صالح العباس هدف التعادل لفريق الأخدود في الدقيقة 90+6.

وقبل صافرة النهاية، سجل اللاعب محمد نايف هدف الفوز لفريق الأخدود في الدقيقة 90+15 من ركلة جزاء.

الأخدود يضمن البقاء في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة بالمركز الثاني عشر.

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