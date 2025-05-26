الإثنين 26 مايو 2025
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منطقة الإسماعيلية تختتم استعداداتها لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

 عقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اجتماعًا موسعًا برؤساء ومساعدين لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام. 

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 وشهد الاجتماع كل من الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي، وأيمن علم الدين، عضو قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة امتحانات المنطقة.

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

التجهيزات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية 

 واستعرض خلالها التجهيزات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية. 

 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

 وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على ضرورة التزام الجميع بمهام عملهم، وقيام كل عضو في لجان الامتحانات بمهام عمله على أكمل وجه، فيما يخص امتحانات الثانوية الأزهرية. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية 

 وتنطلق الامتحانات يوم الخميس المقبل للقسم العلمي، والسبت للقسم الأدبي لجميع المواد الدراسية.

 وشدد  الشيخ ممدوح عبد الجواد على ضرورة تذليل أي عقبات أمام الطلاب فورًا. 

 

تشديدات على الالتزام بالتعليمات المقررة 

 وطالب رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بضرورة التركيز والدقة والالتزام بالتعليمات المقررة للعملية الامتحانية، ومن يخالف ذلك سيتم إحالته للمساءلة القانونية.   

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

 وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته في المنطقة لتلقي أي استفسارات ولإزالة أي عقبات تعوق العملية الامتحانية للشهادة الثانوية فورًا، وفي نهاية الاجتماع، تمنى فضيلته للجميع التوفيق والنجاح.

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الاسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية قطاع المعاهد الأزهرية

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