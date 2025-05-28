الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

ورفع 20 حالة إشغال طريق بحي ثانِ مدينة الإسماعيلية

إغلاق 25 محلا تجاريا لمزاولة النشاط بدون ترخيص في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

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تنفيذ عدد من قرارات الغلق  

 

وشهد اليوم الأربعاء، تنفيذ ٢٥ قرار غلق إداري لعدد من المحال التجارية لإدارة نشاط بدون ترخيص، ووجود بعض الملاحظات الخاصة بمديرية الصحة، ورفع ٢٠ حالة إشغال طريق، ضمن أعمال المرحلة الأولي من الموجة ٢٦، والتي نُفذت بنطاق حي ثانِ مدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس حي ثانِ مدينة الإسماعيلية، ونائب رئيس الحي، وقوات إنفاذ القانون. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تنفيذ الحملة على ثلاثة مراحل 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٥ حتى ٢٥ يوليو ٢٠٢٥. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية الموجة 26 لإزالة التعديات غلق محال تجارية بالإسماعيلية

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