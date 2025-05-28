الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

استمرار مبادرة التدريب من أجل التشغيل في الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال التدريب،
جانب من أعمال التدريب، فيتو

نفذت مديرية الطرق والنقل، في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مديرية العمل، تدريب لطلاب المدارس الفنية قسم المساحة بالمدارس الفنية على مستوى محافظة الإسماعيلية تدريبًا نظريًّا وعمليًّا. 

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إقامة التدريب بمقر مديرية العمل 

ويتم تدريب النظري بمقر مديرية العمل وبحضور المستشار حسن الرداد مدير عام مديرية العمل، والتدريب العملي بالمواقع والمشروعات المختلفة التي تشرف عليها مديرية الطرق والنقل. 

جانب من أعمال التدريب، فيتو 
جانب من أعمال التدريب، فيتو 

 

التدريب على يد مهندسين متخصصين 

 

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن التدريب يتم على يد مهندسين متخصصين بالمديرية، ويتم العمل على تأهيل الطلبة خلال فترة الإجازة الصيفية من خلال برنامج تم الإعداد له مسبقًا حتى يستطع الطالب التعرف عمليًّا على مجال العمل بالمساحة.

 

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد وجه نحو إشراك طلبة المدارس الفنية بكافة أنشطة محافظة الإسماعيلية مشروعاتها؛ وذلك لتدريبهم ميدانيًّا والاستفادة من مهاراتهم ومنتجاتهم لتشجيعهم على استمرارية العمل على رفع مستواهم وتأهيلهم الجيد لسوق العمل.

جانب من أعمال التدريب، فيتو 
جانب من أعمال التدريب، فيتو 

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام المتزايد بمبادرة «التدريب من أجل التشغيل»، والتي تسعى لتدريب وتأهيل طلبة المدارس الفنية ومنحهم رخص مزاولة المهنة معتمدة من مديرية العمل لصقل مهاراتهم ومساعدتهم نحو إيجاد فرص عمل داخل مصر وخارجها.
 

جانب من أعمال التدريب، فيتو 
جانب من أعمال التدريب، فيتو 

 

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