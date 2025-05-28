محافظ دمياط يفتتح توسعات مدرسة عبد الرحمن إسماعيل صالح بالكاشف الجديد

ضمن احتفالات العيد القومي

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، التوسعات الجديدة بمدرسة عبد الرحمن إسماعيل صالح للتعليم الأساسي (روضة – ابتدائي – إعدادي)، بقرية الكاشف الجديد التابعة لمركز الزرقا، وذلك ضمن جولته الميدانية التي تزامنت مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، إلى جانب المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة حنان الأطروش رئيس مركز ومدينة الزرقا.

12 فصلًا جديدًا لتقليل الكثافة

شملت أعمال التوسعة إضافة 12 فصلًا دراسيًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة إلى 22 فصلًا، بما يسهم في تقليل الكثافات داخل الفصول واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب. وتقع المدرسة على مساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع، وتضم جميع المراحل التعليمية الأساسية، مع تجهيز الفصول بأحدث الوسائل التعليمية لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة.

دراسة إنشاء مدرسة ثانوية بالقرية

وخلال جولته، أعلن المحافظ إدراج دراسة إمكانية إنشاء مدرسة ثانوية بالقرية، استجابة لمطالب أهالي المنطقة، لضمان استكمال الطلاب لمسيرتهم التعليمية دون الحاجة للانتقال إلى قرى أو مدن أخرى. كما وجه بدراسة حلول مؤقتة، مثل إنشاء فصول ثانوية ملحقة بالمدرسة الحالية أو تخصيص فترة مسائية للدراسة الثانوية إلى حين تدبير الاعتمادات المالية اللازمة.

دعم التعليم التكنولوجي

اطّلع المحافظ على مدى توفر خدمة الإنترنت والبنية التكنولوجية بالمدرسة، ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة بحث تزويد المدرسة بخدمة الإنترنت ومعامل الحاسب الآلي، لتطوير العملية التعليمية وربطها بأحدث الوسائل الرقمية.

اهتمام خاص بذوي الهمم

وفي لفتة إنسانية، وجّه المحافظ بإعداد دراسة شاملة لإنشاء مدرسة متخصصة لرعاية وتعليم الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أهمية تجهيزها بكافة الإمكانات اللازمة من أدوات تعليمية ومعلمين متخصصين، بما يضمن دمجهم الفعّال في المنظومة التعليمية.

رؤية شاملة لتطوير التعليم

أكد الدكتور أيمن الشهابي أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها المحافظة لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية متكافئة في جميع القرى والمراكز، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في قطاع التعليم، باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان.

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