الثلاثاء 27 مايو 2025
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محافظ دمياط يفتتح وحدتي العناية المتوسطة للأطفال والكبار بمستشفى السرو المركزي (صور)

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح وحدتي العناية المتوسطة للأطفال والكبار

واصل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولته التفقدية لمشروعات القطاع الصحي، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ترافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ.

افتتاح وحدات العناية المركزة بتجهيزات حديثة

شهدت الجولة افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال بسعة 6 أسرة، ووحدة العناية المركزة للكبار بسعة 7 أسرة، بمستشفى السرو المركزي، وذلك بحضور النائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وفايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو.

 

محافظ دمياط يفتتح وحدة العناية المركزة بمدينة السرو 
محافظ دمياط يفتتح وحدة العناية المركزة بمدينة السرو 

وقد بلغت تكلفة تجهيز الوحدتين نحو 20 مليون جنيه، تم تمويلها بالكامل من خلال جهود المجتمع المدني والمساهمات الذاتية.

دعم متواصل لتطوير المنظومة الصحية

أعرب المحافظ عن تقديره لما يشهده القطاع الصحي من تطوير ملحوظ، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز البنية التحتية الصحية، واستحداث وحدات متخصصة وفقًا لأعلى المعايير لتقديم خدمة طبية لائقة بالمواطنين.

تفقد قسم الطوارئ والاستقبال والاطمئنان على الخدمات

كما تفقد "الشهابي" أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، حيث اطمأن على توافر المستلزمات الطبية وتحدث مع عدد من المرضى للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

تكريم المحافظ ونائبته من أهالي السرو

وفي ختام الزيارة، قدّم أهالي مدينة السرو دروعًا تذكارية لكل من محافظ دمياط ونائبته، تعبيرًا عن تقديرهم لدورهما في دعم وتطوير المنظومة الطبية بالمدينة.

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