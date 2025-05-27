الثلاثاء 27 مايو 2025
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محافظ دمياط يتفقد ميدانيا أعمال صيانة وتطوير طريق 191 بمدينة الروضة (صور)

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع رصف الطرق بمدينة الروضة، فيتو

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة ميدانية صباح اليوم لمتابعة سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق 191 بمدينة الروضة، وذلك برفقة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمحافظة دمياط لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين جودة البنية التحتية،

المحافظ يتابع أعمال الرصف من الغوابين إلى نهاية مدينة الروضة

شهدت الجولة متابعة دقيقة لأعمال الرصف التي تنفذها مديرية الطرق بالمحافظة، حيث رافق المحافظ كل من المهندس طارق بدوي، مدير مديرية الطرق، والأستاذة سوزان عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة. وتركزت أعمال المتابعة على الطريق الممتد من قرية الغوابين حتى نهاية حدود مدينة الروضة، بإجمالي طول يبلغ نحو 4 كيلومترات.

 

محافظ دمياط يتابع رصف الطرق بمدينة الروضة  .. ڤيتو
محافظ دمياط يتابع رصف الطرق بمدينة الروضة  .. ڤيتو

وقد تم الانتهاء من رصف القطاع الرابط بين قرية الغوابين ووسط المدينة، كمرحلة أولى ضمن خطة تطوير الطريق بشكل كامل، لتسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

توجيهات بسرعة إنجاز الأعمال وتفادي المعوقات الفنية

وخلال تفقده الميداني، شدد المحافظ على أهمية الإسراع في استكمال أعمال الترميم للقطوعات الموجودة بالجانب الآخر من الطريق، مؤكدًا أن تحسين حالة الطريق من أولويات المحافظة، نظرًا لما له من دور محوري في ربط المناطق السكنية وتيسير حركة النقل والمواصلات داخل المركز.

كما وجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين الجهات المنفذة والوحدة المحلية لضمان جودة التنفيذ ومراعاة المواصفات الفنية، مشيرًا إلى أن تطوير هذا الطريق الحيوي يأتي استجابة لمطالب المواطنين وحرصًا على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

دمياط تواصل خطة تطوير البنية التحتية في مختلف المراكز والمدن

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من المتابعات الميدانية التي يجريها محافظ دمياط لمشروعات البنية التحتية على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير طرق ممهدة وآمنة تساهم في تحسين حياة المواطنين اليومية، ودفع عجلة التنمية بالمناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

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