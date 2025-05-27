محافظ دمياط يفتتح وحدتي السكتة الدماغية والرعاية المركزة بمستشفى كفر سعد

افتتح الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم وحدة السكتة الدماغية ووحدة الرعاية المركزة الجديدة بمستشفى كفر سعد المركزي، وذلك في ختام جولته الميدانية لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات القطاع الصحي، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

افتتاح وحدة السكتة الدماغية ووحدة الرعاية المركزة الجديدة بمستشفى كفر سعد

رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وهم: النائب وليد التمامي، النائب محمد أبو حجازي، والنائب أحمد البلشي، بالإضافة إلى الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، وقيادات من حزب مستقبل وطن، على رأسهم علي كيوان أمين عام الحزب، والدكتور محمد العرابي أمين التنظيم، إلى جانب العميد هاني عبد القوي رئيس مركز ومدينة كفر سعد.

محافظ دمياط يشيد بالتطوير.. ويؤكد:"القطاع الصحي يشهد نقلة نوعية"

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير بالمستشفى، والجهود المبذولة لتقليص قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، قبل أن يتفقد وحدة الرعاية المركزة الجديدة والتي تضم 16 سريرًا مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

وأشاد "الشهابي" بمستوى الإنجاز، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتوفير خدمات علاجية متميزة لكافة المواطنين، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير المنشآت الطبية.

تكريم محافظ دمياط ونائبته تقديرًا لجهودهما

وفي ختام الزيارة، تسلم المحافظ ونائبته درع تقديرًا لدورهما الفعّال في دعم وتطوير القطاع الصحي بالمحافظة، ومساندة المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي دمياط.

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