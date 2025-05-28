استشهاد 23 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الأربعاء، عن استشهاد 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء استشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، بينهم أطفال ونساء، فى قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

الاحتلال ارتكب مجزرتين بحق عائلتين شمال ووسط قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين بحق عائلتين شمال ووسط قطاع غزة، راح ضحيتها 14 مواطنا بينهم أطفال ونساء.

وأوضحت: في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، استهدفت غارة لطائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة العربيد، ما أدى إلى استشهاد 8 أفراد وإصابة آخرين.

وأضافت أن 6 مواطنين آخرين استشهدوا من أفراد عائلة "عقيلان" في مدينة دير البلح وسط القطاع، بعد استهداف منزلهم بغارة لطائرات الاحتلال الحربية.

كما استشهد مواطنان في قصف ونيران الاحتلال على بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد شاب آخر بنيران مسيرة للاحتلال في بلدة الفخاري شرق المدينة.

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