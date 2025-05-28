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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

 جدد  الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الأربعاء، دعوته العاجلة لتقديم المساعدات فورا ودون عوائق في غزة.

دعوة لعدم عسكرة المساعدات الإنسانية بغزة

ودعا الإتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن في غزة وضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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وأكد الاتحاد الأوروبي على دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

منسق أممي: غزة تمحى أمام أعيننا

وفي السياق ذاته قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية بالأمم المتحدة:غزة تمحى أمام أعيننا.

وأضاف المكتب الأممي: لا مكان آمنا في غزة والمساعدات يتم تسليحها، والناس يجبرون على الوقوف في طوابير من أجل فتات.

وتابع: في  كل يوم يمر تتحول غزة إلى مسرح جريمة أكبر فأكبر، والوضع في غزة لم يكن بهذا السوء من قبل والمساعدات ليست كافية.

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الاتحاد الاوروبي غزة الأمم المتحدة

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