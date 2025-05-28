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خارج الحدود

207 شهداء ومصابين، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت 28 شهيدا و179 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان، عن استشهاد 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على القطاع  منذ فجر اليوم.

الاحتلال ارتكب مجزرتين بحق عائلتين شمال ووسط قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين بحق عائلتين شمال ووسط قطاع غزة، راح ضحيتها 14 مواطنا بينهم أطفال ونساء.

وأوضحت: في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، استهدفت غارة لطائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة العربيد، ما أدى إلى استشهاد 8 أفراد وإصابة آخرين.

وأضافت أن 6 مواطنين آخرين استشهدوا من أفراد عائلة "عقيلان" في مدينة دير البلح وسط القطاع، بعد استهداف منزلهم بغارة لطائرات الاحتلال الحربية.

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غزة جيش الاحتلال ب مجزرتين بحق عائلتين

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