207 شهداء ومصابين، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت 28 شهيدا و179 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان، عن استشهاد 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم.

الاحتلال ارتكب مجزرتين بحق عائلتين شمال ووسط قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين بحق عائلتين شمال ووسط قطاع غزة، راح ضحيتها 14 مواطنا بينهم أطفال ونساء.

وأوضحت: في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، استهدفت غارة لطائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة العربيد، ما أدى إلى استشهاد 8 أفراد وإصابة آخرين.

وأضافت أن 6 مواطنين آخرين استشهدوا من أفراد عائلة "عقيلان" في مدينة دير البلح وسط القطاع، بعد استهداف منزلهم بغارة لطائرات الاحتلال الحربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.