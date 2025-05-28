الصين تسمح لمواطني 4 دول خليجية بدخول أراضيها بدون تأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن سياسة دخول جديدة بدون تأشيرة لمواطني أربع دول خليجية، هي: سلطنة ‎عُمان، ‎السعودية، ‎الكويت، و‎البحرين.

بدون تأشيرة ولمدة إقامة تصل إلى 30 يوما

وبحسب وسائل إعلام؛ فقد ذكرت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصيني، أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، حيث يُسمح لحاملي الجوازات العادية من الدول الأربع بدخول الأراضي الصينية بدون تأشيرة ولمدة إقامة تصل إلى 30 يوما.

وفي سياق آخر؛ قالت وزارة الخارجية الصينية: إن الصين لم تزود أيا من أطراف النزاع في أوكرانيا بأسلحة فتاكة وتطبق رقابة صارمة على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.

العقوبات الأحادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي

وأضافت وزارة الخارجية، أن بكين تعارض العقوبات الأحادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات صينية وتعتبرها "لا أساس لها" في القانون الدولي.

وتابعت: “نرفض خضوع التجارة بين الشركات الصينية والروسية للقيود، وعلى الاتحاد الأوروبي التوقف عن المعايير المزدوجة في التعامل التجاري مع موسكو”.

العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي

وحذرت الوزارة من أن بكين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات صينية.

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