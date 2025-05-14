الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

أمريكا تفرض عقوبات على الصين وهونج كونج لدعمهما برامج الصواريخ الإيرانية

الخارجية الأمريكية،
الخارجية الأمريكية، فيتو

أعلنت الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على كيانات وأفراد في الصين وهونج كونج لدعمهم برنامج الصواريخ الباليستية لإيران.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن إيران لا تزال تعتمد بشكل كبير على الصين للقيام بأنشطتها الخبيثة في الشرق الأوسط.

وتابعت: المستهدفون يدعمون جهود إيران في تصنيع ألياف الكربون ضمن برنامج الصواريخ الباليستية.

واختتمت تصريحاتها بأنها ستستخدم كل الوسائل لكشف وتعطيل مخططات إيران لشراء مواد تدعم برنامجها للصواريخ الباليستية.

وقبل وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في القمة الخليجية الأمريكية: أريد إبرام اتفاق مع إيران، ولكي يحدث ذلك يجب عليها التوقف عن دعم الإرهاب وعدم امتلاك سلاح نووي.

 

ترامب: أريد إبرام اتفاق مع إيران

وانطلقت، منذ قليل، القمة الخليجية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض. 

وأفادت قناة العربية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى نظيره السوري أحمد الشرع في الرياض.

 

لقاء ترامب وأحمد الشرع 

ووصلت الوفود المشاركة في القمة الخليجية الأمريكية، وكان أول الواصلين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما وصل أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان عمان هيثم بن طارق، إلى الرياض لترؤس وفد السلطنة في القمة.

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الخارجية الأمريكية الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية

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