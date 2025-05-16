الجمعة 16 مايو 2025
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نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك بمؤتمر التعليم الرقمي العالمي 2025 في الصين

الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر

 شارك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، اليوم، في فعاليات المؤتمر العالمي حول التعليم الرقمي 2025 الذي عُقد في مدينة ووهان الصينية.

يأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو الانفتاح والتعاون مع جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم؛ وانطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر

جهود جامعة الأزهر نحو تعزيز التعاون الدولي

وأوضح الدكتور محمود صديق أن المشاركة في هذا المؤتمر العالمي المهم حول التعليم الرقمي تأتي في إطار جهود جامعة الأزهر بقيادة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال التحول الرقمي للتعليم العالي.
 
وأعلن الدكتور محمود صديق، أنه شارك في جلسة بعنوان: «التعليم الذكي: إعادة تشكيل وتجاوز نظم التدريس في التعليم العالي» مشيرًا إلى أن الجلسة تناولت التحديات والفرص التي تواجه الجامعات في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد أهمية تبني استراتيجيات تعليمية مرنة؛ تعتمد على: الذكاء الاصطناعي، والتعلم الرقمي؛ لتحسين جودة التعليم وضمان وصوله لجميع الطلاب.

وبيَّن الدكتور محمود صديق أنه التقى على هامش المؤتمر بعدد من المسئولين الأكاديميين والخبراء الدوليين، بما في ذلك ممثلين عن جامعات صينية رائدة؛ مثل: جامعة ووهان، وجامعة خوباي، ووسط الصين؛ لبحث سبل التعاون المستقبلي في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات في التعليم الذكي.
 

صديق: جامعة الأزهر حريصة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية العالمية


وأوضح صديق أن جامعة الأزهر حريصة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية العالمية؛ انطلاقًا من رؤيتها لمواكبة التطورات التكنولوجية في التعليم

يذكر أن المؤتمر العالمي حول التعليم الرقمي 2025م يقام بمشاركة أكثر من 600 جامعة على مستوى العالم ومشاركة أكثر من 114 خبيرًا دوليًّا في مجال التعليم،  بما في ذلك شخصيات بارزة؛ مثل: الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد توماس سارجنت، ونائب رئيس وزراء كمبوديا هون تشام ناروث، حيث ناقش المجتمعون مستقبل التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. 

تأتي مشاركة جامعة الأزهر في هذا المؤتمر الدولي انعكاسًا لالتزامها بدور ريادي في تطوير التعليم العالي رقميًّا، ومواكبة أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال.

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