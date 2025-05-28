الحبس عامين لسائق أصاب جاره بعاهة مستدامة في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق ميكروباص بالحبس عامين لاتهامه بالتعدي على جاره وإصابته بعاهة مستدامة بمنطقة حلوان.

ووجهت النيابة العامة الى المتهم اتهامات بالتعدي على جاره وإصابته بعاهة مستدامة في الوجه بمنطقة حلوان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ج.ا سائق قام بالتعدي على شاب وإصابته بعاهة مستدامة بالوجه نتيجة خلافات الجيرة.

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقي بلاغا يفيد بإصابة مواطن في مشاجرة بجرح قطعي في منطقة الوجه، وعلى الفور شكلت قوات الامن فريق بحث وتحر.

وباجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وعقب تقنين الاجراءات تم القاء القبض عليه.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحالته الى النيابة العامة التي تولت التحقيق..

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