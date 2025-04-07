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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إصابة عامل بعاهة مستديمة في دار السلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد  5 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لعامل والتسبب في إصابته بعجز في يده بدار السلام. 


وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم (ج.ف) عاطل تشاجر مع  المجني عليه (م. م) عامل وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنه اصابته بعاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدي عليه بواسطة سلاح أبيض، مطواه، وتسبب في إحداث عاهة مستديمة بيده.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بتهمة التشاجر مع عامل بسبب خلافات مالية وإصابته بعاهة مستديمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات ان المتهم افتعل مشاجرة مع المجني عليه بسبب خلافات مالية نشبت بينهما قام على إثرها الاول بالتعدي بواسطة سلاح ابيض علي الثاني فأصابه في يده مما تسبب له بعجز وعاهة مستديمة.

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محكمة جنايات القاهرة دار السلام النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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