مشوار تشيلسي وريال بيتيس حتى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، يستعد تشيلسي الإنجليزي لمواجهة ريال بيتيس الإسباني، اليوم الأربعاء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2024-2025.

وتقام مباراة تشيلسي وريال بيتيس، في تمام العاشرة مساءً على ملعب مييسكي، في بولندا، مساء اليوم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

مشوار تشيلسي حتى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025

تشيلسي تصدر مرحلة الدوري في دوري المؤتمر برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات متتالية، بعدما سجل انتصارات كبيرة أبرزها الفوز 8-0 على نواه، و5-1 على شامروك روفرز، كما تفوق خارج أرضه على أستانا وباناثينايكوس وهايدنهايم.

وفي الأدوار الإقصائية، تخطى البلوز سيرفيت جنيف بمجموع 3-2، ثم أقصى كوبنهاجن بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، قبل أن يطيح بليجيا وارسو برباعية نظيفة ذهابًا وإيابًا.



وفي نصف النهائي، واصل تشيلسي التألق بالفوز 4-1 خارج ملعبه على يورجوردينس، قبل أن يحسم التأهل رسميًا إيابًا بهدف نظيف في لندن، ليبلغ النهائي.

وحجز تشيلسي مقعده في نهائي دوري المؤتمر الاوروبي، بعد فوزه على ديورجردن السويدي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في مجموع المباراتين.

مشوار ريال بيتيس حتى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025

بعد تجاوزه مرحلة الدوري بالنظام الجديد، خاض ريال بيتيس مشوارًا قويًا في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث تخطى جينت في دور خروج المغلوب الأول.

ثم أطاح بفيتوريا جيماريش في دور الـ16، وتجاوز ياجييلونيا في ربع النهائي، قبل أن يتفوق على فيورنتينا في نصف النهائي بعد مواجهتين مثيرتين امتدتا إلى الوقت الإضافي، ليبلغ النهائي القاري الأول له منذ سنوات.

وتأهل ريال بيتيس إلى المباراة النهائية بعد مباراة مثيرة أمام فيورنتينا، حسمها بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

حكم نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين الحكم البوسني عرفان بيليتو لإدارة المباراة النهائية التي ستجمع بين تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025.

ويأمل تشيلسي في أن يصبح أول فريق في التاريخ يتوج بجميع الألقاب الأربعة الكبرى للأندية الأوروبية.

وفاز "البلوز" بلقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس أبطال الكؤوس الأوروبية.

في المقابل، يسعى ريال بيتيس لحصد أول لقب قاري في تاريخه، إذ لم يسبق للفريق الأندلسي تجاوز دور الـ16 في أي بطولة أوروبية قبل هذا الموسم.

يذكر أن بطل دوري المؤتمر الأوروبي يتأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي في الموسم التالي، وذلك في حال عدم التأهل من خلال البطولات المحلية.

وكان ريال بيتيس احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما ضمن تشيلسي المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الرابع في البريميرليج.

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