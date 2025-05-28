التاريخ ينحاز لـ تشيلسي أمام ريال بيتيس قبل مواجهة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، تقام مباراة تشيلسي وريال بيتيس، على ملعب مييسكي، في بولندا، مساء اليوم الأربعاء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وقبل مباراة الليلة بين الفريقين في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، التقي تشيلسي وريال بيتيس في 4 مواجهات سابقة في جميع البطولات.

حقق تشيلسي الفوز في ثلاث مباريات وخسر البلوز مباراة واحدة أمام ريال بيتيس، أحرز تشيلسي 9 أهداف ودخل مرماهم 3 أهداف.

ويعود آخر لقاء رسمي بين تشيلسي وريال بيتيس إلى موسم 2005-2006 في دوري الأبطال، حين فاز تشيلسي 4-0 ذهابًا وخسر 1-0 إيابًا.

أما على مستوى المدربين تحمل المواجهة بين تشيلسي وريال بيتيس طابعًا خاصًا على المستوى الفني، حيث سيتقابل على الخطوط الجانبية المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، مع التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، في مواجهة بين التلميذ وأستاذه.

ولعب ماريسكا تحت قيادة بيليجريني في نادي ملقا موسم 2011-2012، ثم عمل مساعدًا له في وست هام يونايتد بين عامي 2018 و2019.



موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس



تنطلق مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وريال بيتيس



تذاع مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025 عبر قناة beIN sports HD 1.

وكان تشيلسي حجز مقعده في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه على ديورجردن السويدي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في نصف النهائي.

فيما تأهل ريال بيتيس تأهل بعد مباراة مثيرة أمام فيورنتينا، حسمها بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

حكم نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين الحكم البوسني عرفان بيليتو لإدارة المباراة النهائية التي ستجمع بين تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025.

ويأمل تشيلسي في أن يصبح أول فريق في التاريخ يتوج بجميع الألقاب الأربعة الكبرى للأندية الأوروبية.

وفاز "البلوز" بلقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس أبطال الكؤوس الأوروبية.

في المقابل، يسعى ريال بيتيس لحصد أول لقب قاري في تاريخه، إذ لم يسبق للفريق الأندلسي تجاوز دور الـ16 في أي بطولة أوروبية قبل هذا الموسم.

يذكر أن بطل دوري المؤتمر الأوروبي يتأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي في الموسم التالي، وذلك في حال عدم التأهل من خلال البطولات المحلية.

وكان ريال بيتيس احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما ضمن تشيلسي المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الرابع في البريميرليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.