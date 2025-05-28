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رياضة

جماهير تشيلسي وريال بيتيس تتوافد على ملعب نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (صور)

جماهير تشيلسي وريال
جماهير تشيلسي وريال بيتيس

توافدت جماهير فريقي ريال بيتيس وتشيلسي على شوارع فروتسواف البولندية، التي تستضيف اليوم الأربعاء نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

 

 

اشتباكات بين جماهير تشيلسي وريال بيتيس 

وشهدت بولندا بالأمس اشتباكات بين جماهير الفريقين حيث تدخلت الشرطة وأسفرت عن اعتقال أربعة مشجعين إسبان حيث أوضحت الشرطة في بيان لها أن هؤلاء المشجعين تم احتجازهم بالقرب من ساحة السوق، وهي المنطقة المخصصة للمشجعين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).


وأشارت إلى أن الوقائع حدثت مساء الثلاثاء ولاحقًا خلال الليل، لكنها لم تتطور إلى أحداث جسيمة بفضل الانتشار الكثيف لعناصر الشرطة الذين عملوا على الفصل بين المشجعين ذوي السلوكيات الأكثر عنفًا.

وجاء في البيان: في حوالي الساعة السابعة والنصف مساء، تدخلت عناصر الشرطة في ساحة السوق بفروتسواف للتعامل مع حادث وقع بين مشجعي الفريقين اللذين سيخوضان نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

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