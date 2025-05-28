التحقيقات: اختلال التوازن وراء مصرع عامل سقط من الطابق الـ12 في بدر

أمرت نيابة بدر بدفن جثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الـ 12 بعقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة بدر عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



واستمعت النيابة العامة الى اقوال العمال وزملاء المتوفي الذين اكدوا انه اثناء وقوفه على سقالة للقيام ببعض الأعمال في الطابق الـ 12 اهتزت به فلم يسيطر على نفسه واختل توازنه وسقط متوفيا.



سقوط عامل من أعلى عقار في بدر



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة بدر، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط عامل من اعلي عقار بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل لقي مصرعه اثناء قيامه ببعض الاعمال في الطابق الـ 12 بعقار تحت الانشاء بمنطقة بدر.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

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