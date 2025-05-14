الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حفظ التحقيقات في مصرع طفل سقط من أعلى عقار بمدينة نصر

إاسعاف، فيتو
إاسعاف، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحفظ التحقيقات حول مصرع طفل إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق السابع في أحد العقارات بمدينة نصر بعد أن تبين عدم وجود شبهة جنائية. 


وتبين من التحقيقات أن الطفل توفي نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة أدى إلى نزيف داخلي وخارجي فضلًا عن كسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

واستمعت النيابة إلى أقوال أهل الطفل الذين قالوا إن ابنهم أثناء لهوه سقط من شرفة الشقة التي يعيشون فيها وتوفي.

 

سقوط طفل من شرفة شقته بمدينة نصر 


تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بتلقيها بلاغًا من الأهالي بسقوط طفل من علو بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث


وبالفحص تبين العثور على جثة طفل ملقاة في الشارع، وقد فارق الحياة فور ارتطامه بالأرض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل المتوفى كان يقف في شرفة منزله قبل أن يختل توازنه بشكل مفاجئ ويسقط من ارتفاع شاهق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر مدينة نصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

مواد متعلقة

أمن قنا يكشف لغز العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها

أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة محترقة داخل عشة مهجورة

به عدة طعنات، تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب بالمقطم

الأكثر قراءة

بالتصفيق مرتين، ترامب يثير الجدل فور وصول طائرته إلى الدوحة (فيديو)

هدية سعودية ثمينة، 10 من أثرياء العالم تقفز ثرواتهم 43 مليار دولار في ساعات

وزير التعليم: إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا في مصر بداية من يونيو 2025

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

قصة مرضه هزت مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة المصور محمد عبد الله العزوني بعد صراع مع السرطان

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

الدوري المصري على حافة الانهيار.. غزو أندية الشركات ورجال الأعمال يعجل بكلمة النهاية!

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

زلزال مايو 2025 V.S أكتوبر 1992 (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأرض الخضراء في المنام وعلاقته بالحظ السعيد وسماع أخبار مفرحة

ماذا قال الشعراوي عن سبب حدوث الزلازل؟ إمام الدعاة يتحدث عن الكوارث الطبيعية (فيديو)

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية