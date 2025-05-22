اليمن يطلق على إسرائيل 37 صاروخًا

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاق 37 صاروخا من ‎اليمن باتجاه إسرائيل منذ استئناف القتال بقطاع غزة في مارس الماضي.

دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، سماع دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقبل انطلاق صفارات الإنذار، أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صاروخ واحد على الأقل من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.

وقال في بيان: "تعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض هذا التهديد. يُطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

عمليات عسكرية ضد مطار بن جوريون

وأشار القناة 12 الإسرائيلية إلى أن منظومة الدفاع الجوي "حيتس" اعترضت الصاروخ اليمني بنجاح.

ولاحقا، قال جيش الاحتلال في بيان: "عقب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق بوسط إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وتم إطلاق صفارات الإنذار وفق البروتوكول".

والأحد الماضي، توعدت جماعة الحوثيين، بتنفيذ عمليات عسكرية ضد مطار بن جوريون وغيره في الساعات المقبلة، بسبب التصعيد بغزة.

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