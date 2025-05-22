الخميس 22 مايو 2025
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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

إطلاق صاروخ من اليمن،
إطلاق صاروخ من اليمن، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقبل انطلاق صفارات الإنذار، أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صاروخ واحد على الأقل من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.

وقال في بيان: "تعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض هذا التهديد. يُطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

وأشار القناة 12 الإسرائيلية إلى أن منظومة الدفاع الجوي "حيتس" اعترضت الصاروخ اليمني بنجاح.

ولاحقا، قال الجيش في بيان: "عقب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق بوسط إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وتم إطلاق صفارات الإنذار وفق البروتوكول".

والأحد الماضي، توعدت جماعة الحوثيين، بتنفيذ عمليات عسكرية ضد مطار بن جوريون وغيره في الساعات المقبلة، بسبب التصعيد بغزة.

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