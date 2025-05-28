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حوادث

والدة ضحية هتك العرض بالمطرية: المتهم ضحك على ابني بشوكولاتة واستغل إعاقته

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استمعت نيابة المطرية لأقوال والدة طفل من ذوي الهمم تعرض لهتك عرض على يد عاطل بدائرة القسم، وقالت إن المتهم استغل إعاقة نجلها ثم استدرجه الي مكان بعيد عن اهله لارتكاب جريمته.

وأضافت أنها اكتشفت الواقعة عندما رجع إليها ابنها ولاحظت أنه كان لا يلعب مع الأطفال في الشارع وعندما سألته أخبرها أن "المتهم اخذه الي عقار بعيد عن المنطقة وأعطاه  شوكولاتة ثم فعل معه أشياء غريبة".

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أهل طفل من ذوي الهمم يتهمون فيه شابا باختطاف نجلهم والاعتداء عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف أن استدرج المجني عليه ثم قام بتعريته وملامسة أجزاء حساسة من جسده كرها عنه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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