الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

حبس شاب بتهمة هتك عرض طفل من ذوي الهمم بالمطرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل بتهمة هتك عرض طفل من ذوي الهمم بدائرة القسم، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والكشف علي المجني عليه لبيان هل تعرض لاعتداء جنسي من عدمه. 

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أهل طفل من ذوي الهمم يتهمون فيه شابا باختطاف نجلهم والاعتداء عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف باستدراجه المجني عليه ثم قام بتعريته وملامسة أجزاء حساسة من جسده كرها عنه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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