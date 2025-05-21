28 مايو، النطق بالحكم على 3 تلاميذ بالإعدادية هتكوا عرض طفل من ذوي الهمم

أجلت محكمة جنح الأحداث بالإسكندرية، محاكمة 3 تلاميذ بالمرحلة الإعدادية بـهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى الجلسة 28 مايو الجاري وذلك للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين بعد اتهامهم بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هتك عرض طفل ببرج العرب

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ من والد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بقيام 3 تلاميذ بالتعدي عليه وهتك عرضه.

علي الفور تم إلقاء القبض علي المتهمين، وتوصلت التحقيقات أن طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعانى من فرط حركته وصعوبة في الكلام، يوم الواقعة خرج المجني عليه من المنزل في طريقه للدرس الخصوصي مع معلمة تحاول تعليمه بشكل فردي نظرا لظروفه الخاصة، إلا أنه قبل موعد انتهاء الدرس بساعتين عاد الي المنزل وهو في حالة فزع وخوف ودخل لغرفته ونام ورفض الحديث مع أحد.

وكشفت التحقيقات أثناء محاولة والده الطفل إيقاظه من النوم عقب عودته لمعرفة ما حدث له وهو فى حالة من البكاء والصدمة، ثم أخبرها بما حدث له من قبل المتهمين وطلبت منه الذهاب إلى محل الواقعة للتأكد من صحة الواقعة، عقب الوصول إلى المنزل الذى حدث به الواقعة للتأكد من حديثه، تم بتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة برج العرب وإلقاء القبض علي المتهمين إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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