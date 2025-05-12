مياه القناة تشن حملة لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة بيارات المحطات وشبكات الصرف (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن استمرار الحملة المكثفة الأعمال تطهير وصيانة بيارات محطات وشبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، بإقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك من الرواسب والمخلفات الصلبة.

تنفيذ الخطة الدورية

يأتي ذلك تنفيذا للخطة الدورية الموضوعة للشركة لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

متابعة أعمال التطهير

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، إنه يتابع بصفه مستمرة أعمال تطهير وصيانة بيارات محطات الصرف الصحي علي أرض الواقع، بالإضافة الي المتابعة المستمرة لأعمال الملس والتسليك وتطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة بالكامل، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع، وذلك لضمان عدم الإنسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

تنفيذ عمليات الملس

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن تنفيذ عمليات الملس والتطهير يشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية وبالوعات الشبكات، بالإضافة إلي بيارات محطات الصرف الصحي بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بفرق الطوارئ وسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي، لرفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها.

جانب من الحملات، فيتو

الهدف من تكثيف أعمال الصيانة

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من تكثيف أعمال صيانة وتطهير بيارات المحطات والملس والتطهير لغرف وبالوعات وشبكات الصرف الصحي، بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، في تلك الفترة هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وخاصة في فصل الصيف، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، على أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة حلها فورا، لافتا إلى أننا نمتلك أنظمة متميزة للتعامل مع الشكاوى، واصبحنا نقدم خدمة متميزة للمواطنين وهو الهدف الأول للشركة، بالإضافة الي تنفيذ برنامج تقليل نسبة الفاقد من المياه للوصول الي المعدلات المستهدفة وتقليل نسبة المياه المهدرة من خلال تنفيذ آليات فعالة للحفاظ علي مياه الشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".



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