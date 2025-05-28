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رياضة

المصري يلتقي حرس الحدود في صراع المركز الرابع بالدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يلتقي فريقا المصري وحرس الحدود بالجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية لدوري نايل والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد.
 

موعد مباراة المصري وحرس الحدود 


ويشهد المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز صراعا شرسا بين الثلاثي: المصري صاحب الـ39 نقطة والبنك الأهلي وسيراميكا صاحبي الـ37 نقطة.

المصري صاحب الـ39 نقطة يتطلع إلى الفوز بمباراة الحرس لتمنحه تذكرة التأهل للكونفدرالية دون النظر لنتائج البنك الأهلي مع بتروجيت، وبيراميدز مع سيراميكا.

في هذه الحالة سيرتفع رصيده إلى 42 نقطة، ولن يلحق به الثنائي سيراميكا والبنك الأهلي؛ لذلك لا بديل له عن الفوز لتأكيد أحقيته بالمركز الرابع.


أما حال تعادله أو خسارته ستكون هناك حسابات أخرى متعلقة بنتائج مباراة البنك الأهلي وبتروجت، وأيضا سيراميكا وبيراميدز لكنه هو الأكثر أفضلية بينهم في الظفر بالمركز الرابع.


ترتيب المصري بالدوري 


واستعاد المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة ويحتل حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.


ترتيب الدوري المصري.. مجموعة التتويج


1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

 

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري 


مجموعة التتويج

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً -  الأربعاء 28 مايو

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

الزمالك ضد فاركو  - 8 مساءً - السبت 31 مايو

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