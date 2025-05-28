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خارج الحدود

انتهاكات الصهاينة تتواصل، عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى،
اقتحام المسجد الأقصى، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى 

ويوم الإثنين الماضي أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، جولة اقتحم فيها باحات المسجد الأقصى مع عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه بن غفير، وذلك في ذكرى احتلال وضم إسرائيل للقدس الشرقية.


 

 

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وكان اقتحم  أكثر من 1000 مستوطن، صباح اليوم الإثنين المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع  ذكرى احتلال القدس. 

وبدوره قال إمام وخطيب المسجد الأقصى: “اليمين المتطرف هيمن على الحكومة الإسرائيلية فبدأ ينقض على المسجد الأقصى. ما يحصل اعتداء صارخ على الأقصى لن يكسب الاحتلال منه أي شيء. الاحتلال فرض حصارا على القدس وحرم المسلمين من الدخول إلى الأقصى، كما أن  قوات من شرطة الاحتلال اعتدت بالضرب على حراس المسجد الأقصى وابعدتهم عن الساحات”.

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المسجد الأقصى المستوطنين إسرائيل إيتمار بن غفير

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