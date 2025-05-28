انتهاكات الصهاينة تتواصل، عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ويوم الإثنين الماضي أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، جولة اقتحم فيها باحات المسجد الأقصى مع عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه بن غفير، وذلك في ذكرى احتلال وضم إسرائيل للقدس الشرقية.





وكان اقتحم أكثر من 1000 مستوطن، صباح اليوم الإثنين المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع ذكرى احتلال القدس.

وبدوره قال إمام وخطيب المسجد الأقصى: “اليمين المتطرف هيمن على الحكومة الإسرائيلية فبدأ ينقض على المسجد الأقصى. ما يحصل اعتداء صارخ على الأقصى لن يكسب الاحتلال منه أي شيء. الاحتلال فرض حصارا على القدس وحرم المسلمين من الدخول إلى الأقصى، كما أن قوات من شرطة الاحتلال اعتدت بالضرب على حراس المسجد الأقصى وابعدتهم عن الساحات”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.