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حوادث

التحقيقات: تسرب غاز وتراكم دهون وراء حريق مطعم شهير بمصر الجديدة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة حول حريق نشب داخل مطبخ أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، أن تسربا للغاز السبب فضلا عن تراكم الدهون في المدخنة التي أدت إلى تصاعد ألسنة اللهب.


وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة  تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم وجبات سريعة ضمن عقار، بشارع غرناطة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص أن النيران اندلعت داخل مطبخ المطعم، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل أن يتسع نطاقه ويمتد إلى باقى أجزاء العقار.

وأسفر الحريق عن بعض التلفيات داخل المطبخ دون وقوع إصابات بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت معاينة الموقع من قبل رجال الحماية المدنية لمعرفة أسباب الحريق.

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