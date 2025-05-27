الثلاثاء 27 مايو 2025
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محافظات

مصرع طفل وإصابة عجوز في حريقين متفرقين بالفيوم

سيارة اطفاء، فيتو
سيارة اطفاء، فيتو

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغين من الأهالي بحادثي حريق متفرقين،  حيث لقي طفل مصرعه، وأصيبت سيدة بحالة اختناق في أحد الحريقين، واقتصرت الخسائر في الحريق الآخر عي محتويات ورشة نجارة،   وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفى ابشواي المركزي  تحت تصرف جهات التحقيق.

حريق منزل

وكانت الأجهزة الأمنية بالفيوم، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في أحد المنازل بقرية سنرو القبلية، التابعة لمركز إبشواي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين ان الطفل "م. أ" البالغ من العمر عامين، لقي مصرعه،  كما أصيبت د"ر. غ" وتبلغ من العمر 43 عامًا بحالة اختناق، وتم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى إبشواي المركزي.

حريق ورشة نجارة

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد نشوب حريق بورشة نجارة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وتبين نشوب حريق بورشة نجارة بجوار مدرسة طامية الصناعية بدائرة المركز،  وقد دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات»، وتبين من المعاينة الأولية ان الحريق لد بسبب ماس كهربائي نتيجة توصيلات عشوائية، وتفحمت الأخشاب والمشغولات الخشبية الأثاث.

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وتحرر محضرين بالحادثين، وتم العرض علي النيابات المختصة، التي صرحت بدفن جثة الطفل بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولت التحقيق.

 

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