رامي ربيعة يسجل اسمه بين أساطير الأهلي الأكثر تتويجا بالدوري

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس رسميًّا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على نظيره فاركو 6-0 في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

قائمة الأكثر تتويجا بالدوري من جيل الأهلي الحالي

وواصل رامي ربيعة، مدافع الأهلي، كتابة اسمه بين أساطير القلعة الحمراء، بعدما أصبح أكثر لاعبي الأهلي من الجيل الحالي تتويجًا بلقب الدوري المصري الممتاز، عقب تتويج الفريق باللقب رقم 45 في تاريخه.

ويتصدر ربيعة القائمة برصيد 10 بطولات دوري، ويأتي الثلاثي محمد الشناوي، عمرو السولية، ومحمد هاني، حيث يمتلك كل منهم 8 ألقاب دوري بقميص الأهلي.

كما يواصل الظهير الأيسر التونسي علي معلول حضوره القوي ضمن قائمة الأكثر تتويجًا، بعدما رفع رصيده إلى 7 ألقاب دوري منذ انضمامه للنادي في 2016، كما يبرز اسم أكرم توفيق في قائمة أكثر لاعبي الجيل الحالي تتويجا بالدوري مع الأهلي، برصيد 6 بطولات.

كيف ساهم مارسيل كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45

وساهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي في رحلة تتويج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 45، وذلك قبل رحيله عن الفريق وتولي عماد النحاس المهمة الفنية.

وكانت مساهمة كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45، عن طريق قيادة الفريق في 19 مباراة، نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل 7 لقاءات، وتلقي الهزيمة مرة وحيدة اعتباريًّا بعد انسحاب الأهلي مع الزمالك في لقاء القمة.

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