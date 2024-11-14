عصام كامل: إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضروري للرد على تقارير منظمات حقوق الإنسان

قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير «فيتو»: إن المنظمات الحقوقية الدولية التي تصدر تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لديها تساؤلات، لكن للإعلام المصري لديه تساؤلات أكثر، فالحديث عن دور الإعلام ومساهمته في الرد على هذه التقارير، لا يستقيم في ظل تأخر إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

وأضاف رئيس تحرير «فيتو» خلال جلسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن ملف حقوق الإنسان، بحضور رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من الصحفيين والإعلاميين، اليوم الخميس، أن الإعلام المصري مكبَّل، ولا يستطيع الصحفي إلزام المسئول بالإجابة عن تساؤلاته التي تتقاطع في معظمها مع قضية حقوق الإنسان، ولأول مرة في تاريخ العمل الصحفي والإعلامي أن يستوجب التصوير الميداني، إصدار تصريح مسبق.. فمن منا يتنبأ بحدوث واقعة قبل حدوثها بيومين؟!

عصام كامل يؤكد ضرورة منح الإعلام حق الحصول على المعلومات

وأكد «كامل» ضرورة أن يتاح للإعلام فرصة للحصول على المعلومات حتى يكون له دورًا فاعلًا في الرد على مثل هذه التقارير، لافتًا إلى أن التطور الذي حدث مؤخرًا بناءً على توجيهات، بالسماح للصحفيين بلقاء الوزراء والمسئولين جاء احتفاليًا ثم توقف أيضًا.

عصام كامل يؤكد أهمية دور الصحافة في خدمة المجتمع

وقال: «نحن مهمومين بحقوق الإنسان في مصر أكثر من غيرنا، والصحافة في فترات تاريخيّة كانت عنصرًا هامًّا ولعبت دورًا رقابيًّا في هذا الملف، وقدمت للدولة خدمات كبيرة. هذا الدور تراجع، لأن القائم بالاتصال مكبَّل وليس هناك قانون يعطيه الحق في الحصول المعلومة، وأن يوجّه أسئلة عن ملف بعينه».