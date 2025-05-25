روسيا تعلن إنجاز المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إنجاز المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا بتبادل 303 عسكريين من كل طرف.

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، روسيا بأنها تطيل أمد الحرب وصمت الولايات المتحدة ودول أخرى يشجع بوتين ولا يمكن إيقافها دون ضغط قوي.

ومن جانبها أوضحت القوات الجوية الأوكرانية، أنها أسقطت 45 صاروخا مجنحا و266 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال الليلة الماضية.

بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 110 مسيرات أوكرانية خلال الليلة الماضية 13 منها فوق موسكو ومنطقة تفير.

وتعرضت أوكرانيا الليلة الماضية لأكبر هجوم جوي روسي منذ بدء الحرب بـ٢٩٨ مسيرة و٤٥ صاروخا.

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، بالتزامن مع انفجارات مدوية في كييف وأوديسا وخاركوف ومقاطعات أخرى.

وأفاد عمدة مدينة خاركوف إيجور تيريخوف بوقوع انفجارات في خاركوف في شرق أوكرانيا.

وتداولت مجموعات الرصد أنباء حول سماع انفجارات مدوية في خاركوف وتشرنيغوف وأوديسا ونيقولاييف وكييف وسومي ودنيبر.

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

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