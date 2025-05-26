الإثنين 26 مايو 2025
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خارج الحدود

الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدتين في مقاطعة سومي الأوكرانية

الجيش الروسي،فيتو
الجيش الروسي،فيتو

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، سيطرتها على بلدتي بيلوفودي وفلاديميروفكا في مقاطعة سومي.

وأوضح الكرملين: لم نسلم أوكرانيا بعد مسودة مذكرة التسوية والعمل جار بشأنها والوثيقة بحاجة إلى صياغة.

وأضاف الكرملين: الأوكرانيون يستهدفون مرافق البنية التحتية والمدنية في روسيا، وضرباتنا توجه للبنية العسكرية بـ أوكرانيا.

وأكد أن بدء عملية التفاوض بشأن أوكرانيا إنجاز مهم، وأنهم  ممتنون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة على المساهمة في ذلك.

 

وشدد علي أن الاتصالات بين الاستخبارات الروسية والأمريكية قائمة لكن الحديث عن تعاون أمني واسع سابق لأوانه، فروسيا والولايات المتحدة في بداية الطريق نحو استعادة العلاقات الثنائية.

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