الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم

سيارات اسعاف، فيتو
سيارات اسعاف، فيتو

أصيب 15 شخص بإصابات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد قرية قصر الباسل، وتم نقل المصابين إلي مستشفي جامعة الفيوم لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد باشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، عن حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل قرية قصر الباسل بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أطسا، مدعومة بـ 8 سيارات إسعاف،  إلى مكان البلاغ، وتبينّ أن السرعة الزائدة أدت إلي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة علي السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب 15شخصا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم الجامعي، لتقديم العلاج اللازم.

مصرع طفل وإصابة عجوز في حريقين متفرقين بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة اطسا، وأحيل إلي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أسيوط الصحراوى أسيوط الصحراوي الغربي انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق اسيوط الصحراوى الغربى غرفة عمليات شرطة النجدة مستشفي جامعة الفيوم مستشفى الفيوم الجامعي

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين علي الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط - الفيوم

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "الفيوم - دمو"

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي

إصابة 14 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الغربي

الأكثر قراءة

نتنياهو يعيد التلميح بسيناريو التهجير إلى مصر

قرار عاجل من تعليم الجيزة بشأن إقرارات المدارس التجريبية

السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا

محامي نوال الدجوي يكشف حالتها العقلية ويرد على الشبهة الجنائية في وفاة أحمد

210 جنيهات للكيلو القائم، أسعار الخراف في سوق السيدة زينب (فيديو وصور)

هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

الإفتاء: غدا الأربعاء غرة شهر ذي الحجة والجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى

اتحاد الكرة يتجه لتعديل موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

خدمات

المزيد

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 بالأسواق

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض قطعان 7 جنيهات واستقرار أسعار البط بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بوجود كثير من الحاقدين

اغتنم خير أيام الدنيا، 6 أعمال لا تفوت ثوابها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة

هل هناك دعاء محدد في المبيت بمزدلفة؟

المزيد
الجريدة الرسمية