إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 15 شخص بإصابات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد قرية قصر الباسل، وتم نقل المصابين إلي مستشفي جامعة الفيوم لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد باشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، عن حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل قرية قصر الباسل بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أطسا، مدعومة بـ 8 سيارات إسعاف، إلى مكان البلاغ، وتبينّ أن السرعة الزائدة أدت إلي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة علي السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب 15شخصا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم الجامعي، لتقديم العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة اطسا، وأحيل إلي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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