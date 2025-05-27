تراكمت عليه الديون، شاب يتخلص من حياته شنقا بالفيوم

اقدم شاب من الفيوم على الانتحار شنقا، بقرية دوار جبلة التابعة لمركز سنورس، بسبب تراكم الديون عليه، وعدم قدرته علي سدادها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

انتحار شاب من الفيوم شنقا

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغًا من الأهالى بانتحار شاي شنق نفسه داخل منزله بقرية دوار جبلة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وتبين أن عبد الله. ع.م " 45 سة، ويقيم في قرية دوار جبلة بدائرة المركز، تراكمت عليه الديون، وعجز عن السداد، فقرر التخلص من حياته، وحهز لذلك حبل وربطه في سقف غرفة داخل منزله وشنق نفسه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة سنورس، واخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

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