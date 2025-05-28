القصة الكاملة لأزمة تنسيق تجريبيات الجيزة وقبول الطلاب بمدارس بعيدة.. وقرار عاجل من المديرية بشأن إقرارات أولياء الأمور

حالة من اللغط والجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تنسيق المرحلة الأخيرة للمدارس التجريبية الصادر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة مؤخرًا.

أزمة تنسيق التجريبيات بمحافظة الجيزة

حيث فوجئ أولياء الأمور بمحافظة الجيزة بتسكين أبنائهم على مدارس تجريبية تبعد عن مربعهم السكني بأكثر من ساعتين، مما اضطر عددا كبيرا للاستغاثة عبر مختلف وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي بوزارة التربية والتعليم، خاصة بعد إصدار المديرية قرار يلزم أولياء الأمور الطلاب الذين تم قبول أبنائهم في مدارس بعيدة عن محل سكنهم بالتوقيع على إقرار نصه كالتالي:

إقرار ولي أمر المدارس التجريبية بمحافظة الجيزة

“أقر أنا ولي أمر الطالب المقبول بالصف الأول برياض الأطفال بأنني أوافق على قبول نجلي أو نجلتي بالمدرسة المقبول بها، ولا يحق لي تحويل نجلي أو نجلتي إلى إدارة أخرى بمرحلة رياض الأطفال أو الصفوف الأولى الابتدائية بالمدرسة المقبول بها، وعلى أن حضور نجلي أو نجلتي هو مسئوليتي بالمدرسة وغيابه عن المدرسة دون عذر مقبول هو اعتراف ضمني بالموافقة على نقله لمدرسة عربي”.

المدارس التجريبية بمحافظة الجيزة

وفي السطور التالية نرصد بعض المعلومات، وهي كالتالي:

الجيزة تضم ٨٥ مدرسة تجريبية بها ٢٣٥ قاعة (فصل) كي جي ١، وعدد الأطفال المتقدم للتنسيق كان كبيرا.

والقرارات الوزارية كانت حددت الكثافة في فصول التجريبيات ٣٦ طالبا في الفصل؛ ولكن أمام كثرة الأعداد المتقدمة صدرت موافقة وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة على رفع كثافة الفصول إلى ٤٥ طالبا في الفصل.

وأجرت المديرية 5 تنسيقات لقبول الطلاب في المدارس التجريبية وفق اشتراطات الأكبر سنًا والمربع السكني.

ولكن تقدم عدد كبير من أولياء الأمور بشكاوى لعدم قبول أبنائهم في التجريبيات رغم تخطي هؤلاء الأطفال سن خمس سنوات، وناقش مجلس الأمناء بالمديرية المشكلة، ووافق مجلس الأمناء على مقترح أن يتم حصر الفراغات في المدارس التجريبية بالإدارات البعيدة وقبول الطلاب بها من خارج المربع السكني.

والحل الذي لجأت له المديرية جاء تلبية لرغبة أولياء الأمور الحريصين على إلحاق أبنائهم بالمدارس التجريبية هذا العام؛ لأنه مع العام الدراسي القادم سوف يكون هؤلاء الأطفال قد تجاوزوا سن السادسة، وهو ما يعني ضياع فرصة القبول بالتجريبيات.

وأجرت المديرية حصرًا بأماكن الفراغات، وجرى آخر تنسيق وفقًا لتلك الفراغات، وبناء عليه تم قبول الأطفال فوق خمس سنوات في تلك الأماكن البعيدة عن مقار سكنهم تلبية لرغبة أولياء الأمور.

وتعتبر مطالبة البعض بعد إعلان التنسيق الأخير بأن يتم تسجيل أبنائهم في المدارس القريبة منهم، غير قابلة للتنفيذ لأن هذا معناه أن ترتفع كثافة الفصول في تلك المدارس إلى ٧٥ طالبا في الفصل، وهذا الأمر مرفوض من قبل الوزارة ومن قبل المديرية لأنه يعيد أزمة الكثافات مرة أخرى.

ولكن أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بيانا مهما وعاجلا بشأن المتقدمين لتنسيق المرحلة الخامسة من المدارس التجريبية.

المدارس التجريبية محافظة الجيزة

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، في البيان، إنه في إطار حرص على تيسير الإجراءات على أولياء الأمور، وتقديرًا للظروف المختلفة التي قد تواجههم خلال فترة التقديم، تقرر مدّ فترة التقديم وتقديم الإقرارات الخاصة بالمدارس الرسمية (التجريبية).

يأتي هذا القرار تيسيرًا على أولياء الأمور، وحرصًا على منح الفرصة الكاملة للجميع لاستكمال أوراقهم والتقدم في الوقت المناسب، حفاظًا على مستقبل أبنائنا الطلاب، ودعمًا لحق كل طفل في التعليم المتميز.

وأكدت المديرية أنها تتابع عن كثب سير أعمال التقديم، وتعمل على توفير كل السبل لضمان الشفافية والانضباط في الإجراءات.

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