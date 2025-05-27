الأربعاء 28 مايو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة دورا جنوب الخليل بـ الضفة الغربية المحتلة.

 

قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير الشهر الماضي، بأن نوابا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

 

العدوان على الضفة الغربية 

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، في وقت سابق، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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مدينة دورا الضفة الغربية الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي العدوان علي الضفة الغربية

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