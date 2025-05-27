أخبار مصر اليوم.. الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى.. مفاجأة بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسئول سعودي

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

محامي نوال الدجوي يكشف حالتها العقلية ويرد على الشبهة الجنائية في وفاة أحمد

رد ياسر صلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي ومنى الدجوي والحفيدتين إنجي وماهيتابـ على الشائعات التي طالت العائلة.

وزير النقل: نستهدف زيادة عدد ركاب السكك الحديد لـ 2 مليون راكب يوميا في 2030

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل: إن خطط تطوير السكك الحديد ترتكز علي 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات

تعديل جدول تشغيل القطار الكهربائى يوم الجمعة لهذا السبب

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى ومترو الخط الثالث، تعديل تشغيل القطار يوم الجمعة فقط على أن يعود لنفس المواعيد الطبيعة بداية من يوم السبت المقبل.

210 جنيهات للكيلو القائم، أسعار الخراف في سوق السيدة زينب (فيديو وصور)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق الماشية في منطقة السيدة زينب إقبالًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في شراء الأضاحي، خاصةً الخراف

الإفتاء: غدا الأربعاء غرة شهر ذي الحجة والجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى

أعلنت دار الإفتاء عن نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًّا، وذلك بعد استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

طقس ربيعى غدا على أغلب الأنحاء ورياح على الجنوب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على من جنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية

التموين تكشف قائمة أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى (فيديو)

أسعار اللحوم ، أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، عن ضخ كميات ضخمة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية و21 شادرًا موزعين على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الأنواع.

التعليم العالي: 125 مستشفى تابعة في المحافظات لرعاية 25 مليون مواطن سنويا

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشر إسهامات قطاع التعليم العالي في خدمة المجتمع، في إطار سلسلة "حقائق وأرقام" التي تطلقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسليط الضوء على أبرز إسهامات قطاع التعليم العالي في خدمة المجتمع، حيث تسلط الضوء على دور المستشفيات الجامعي

3 نصائح من وزارة السياحة لتفادي ارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات

قدمت وزارة السياحة والآثار روشتة نصائح وتعليمات لحجاج بيت الله، وذلك تزامنا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية بارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات التي توافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1446هـ أثناء وقوف الحجاج على صعيد عرفات.

وزارة العمل تكشف مفاجأة بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسئول سعودي

أصدرت وزارة العمل بيانا لها عن واقعة تعرض عامل مصري لواقعة تعنيف من مسئول بمؤسسة سعودية يعمل لديها

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