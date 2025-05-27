باستثمارات 7 ملايين دولار، عقد شراكة لـ اقتصادية قناة السويس مع "شاوشين بيكي" الصينية

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد مشروع جديد لإقامة مصنع متخصص في صناعة الملابس الجاهزة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك مع شركة "شاوشين بيكي للمنسوجات - Shaoxing BEIQI Textile Co., Ltd"، على مساحة تبلغ 16 ألف متر مربع، باستثمارات قدرها 7 ملايين دولار أمريكي (بما يعادل 348 مليون جنيه مصري)، بتمويل ذاتي بالكامل، بما يوفر نحو 3000 فرصة عمل مباشرة،

وليد جمال الدين: الأداء المتسارع للقنطرة غرب يعكس و يبرهن على فاعلية الخطط التنموية

ويستهدف المشروع إنتاج أكثر من 10 ملايين قطعة سنويًا، على أن يُخصص 90% من الإنتاج للتصدير، و10% للسوق المحلي، وقد قام بتوقيع العقد اللواء بحري/ محمد أحمد، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وجو شوينج، الممثلة القانونية للشركة ومالكتها، وذلك بحضور / محمد طلبة، نائب مجلس الشعب عن محافظة الإسماعيلية (دائرة القنطرة)، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي الشركة.

وليد جمال الدين: نواصل تعزيز تنافسية القنطرة غرب كوجهة مفضّلة لصناعة الملابس الجاهزة ضمن منظومة إنتاج متكاملة تخدم التصدير

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المتكاملة القائمة على جذب الصناعات التصديرية، وعلى رأسها قطاع الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن الأداء المتسارع للمنطقة يعكس مدى جاهزيتها لاستقبال مزيد من الاستثمارات النوعية، ويبرهن على فاعلية الخطط التنموية التي تنتهجها الهيئة لتحقيق القيمة المضافة محليًا وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة.

وأوضح أن المشروعات المتنوعة في القنطرة غرب، لا سيما في مجالات الغزل والمنسوجات والملابس، تُسهم في بناء قاعدة صناعية متخصصة ومترابطة، تدعم سلاسل الإمداد وتتيح فرصًا أوسع للنمو المستدام، بما يعزز من قدرة القنطرة غرب الصناعية على التحول إلى مركز إقليمي رائد لصناعات النسيج والملابس الجاهزة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف وليد جمال الدين أن بهذا العقد وصل عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 21 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 603.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 30.6 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية من جانب المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الموقع الفريد للقنطرة غرب، الذي يتوسط شبكة المواني التابعة للهيئة ويرتبط بمحاور لوجستية وخدمية متكاملة، يُعطيها ميزة تنافسية عالية، ويجعل منها وجهة مفضلة للصناعات كثيفة العمالة، كما يدعم التوجه الاستراتيجي للهيئة نحو تحفيز التصدير، وخفض فاتورة الواردات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

الجدير بالذكر أن شركة "شاوشين بيكي للمنسوجات - Shaoxing BEIQI Textile Co., Ltd" تأسست عام 2008، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة شاوشين، بمقاطعة تشجيانغ الصينية، وتُعدّ واحدة من أكبر منتجي الأقمشة، حيث تجمع بين البحث والتطوير والإنتاج والتجارة والتوزيع، وتمكنت خلال سنوات عملها من بناء شبكة علاقات استراتيجية مع عدد من كبريات العلامات التجارية المحلية والدولية، مدعومة بسلسلة توريد متكاملة تشمل التصميم والتصنيع والتغليف والتصدير.

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