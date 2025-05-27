وزارة العمل تكشف مفاجأة بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسئول سعودي

أصدرت وزارة العمل بيانا لها عن واقعة تعرض عامل مصري لواقعة تعنيف من مسئول بمؤسسة سعودية يعمل لديها.

وقالت وزارة العمل إنها رصدت، اليوم الثلاثاء، فيديو جديد للعامل المصري صاحب واقعة التعنيف من قبل مسئول المؤسسة السعودية التي يعمل بها، وتبين أنه عاد إلى مصر، ورغم ذلك، تم توثيق شهادته رسميًا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية المتبعة مع زملائه الآخرين .

تفاصيل واقعة العامل المعتدي عليه

وتابعت الوزارة إلا أنه وبعد نجاحها هي و" القنصلية المصرية" بالرياض، و"مكتب التمثيل العمالي"، والمؤسسات السعودية ذات الصلة، في التحرك بشكل عاجل، بتوجيه من وزير العمل محمد جبران، ومتابعته شخصيًا لحظة بلحظة تداعيات هذه الواقعة، نشر هذا العامل ويدعى حامد بسيوني، من قرية خباطة، مركز قطور، غربية، فيديو جديد يرفض فيه استلام المستحقات والتعويضات التي أسفرت عنها المفاوضات، وذلك رغم استلام زملائه وعددهم 11 عاملا كل التعويضات اللازمة، وإلغاء سند الأمر المُوقع منهم، ونقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنحهم فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم داخل "المملكة".

العامل صاحب الفيديو

كما أن العامل صاحب الفيديو الذي ترك العمل بعد الواقعة مباشرة،أعلن في الفيديو الجديد رفضه إرسال رقم حسابه إلى الوزارة ومكتب التمثيل العمالي، لتحويل المستحقات والتعويضات، المُقررة، كتعويض له، وقيمة تذاكر الطيران.

وقال إنه غير راض عن قيمة هذه المستحقات التي بلغت 4500 ريال عن الفترة التي قضاها في العمل، ويطالب بأجر عامين كاملين، رغم أنه بالتحقيق تبين أنه لم يقم بأي أعمال خلال فترة وجوده بالمؤسسة، وهي فترة الاختبار، ورغم كل ذلك تم إرسال المبلغ المذكور إليه اليوم الثلاثاء باسمه الرباعي بتحويل عن طريق البنك الأهلي "كويك باي"..مرفق صورة التحويل.

وزارة العمل، فيتو

وجدير بالذكر هنا أنه في الفيديو الجديد تحدث عن قيامه بتسليم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهلوا له عملية السفر، بعيدًا عن الجهات والطرق المشروعة.

وتجدد الوزارة تأكيدها على جميع الشباب الراغب في العمل بالخارج، أن يتحقق من كافة الإجراءات عن طريق الوزارة، ومديرياتها، بالمحافظات حتى لا يقعوا فريسة سهلة في قبضة الناصبين، وسماسرة التأشيرات، وأن يقوموا بالإبلاغ عنها حتى لا يقع ضحايا جُدد، مع العلم أن خدمات الوزارة في هذا الشأن مجانية وبلا وسطاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.