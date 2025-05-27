الثلاثاء 27 مايو 2025
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رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الجيزة

نتيجة الصف السادس
نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025، يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الصف السادس الابتدائي، عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

وتتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي عبر موقع المديرية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025

ويمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها علي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالجيزة

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل خلال الأيام القادمة.

وأوضحت مديرية تعليم الجيزة أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية لصفوف (الرابع والخامس والسادس) والمراحل الإعدادية للصفوف  (الأول والثاني الإعدادي).

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 بالجيزة


للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو بوابة النتائج الإلكترونية الخاصة بكل محافظة (من هنــا).

2- اختيار قسم (نتائج الامتحانات).

3- تحديد المرحلة التعليمية (الصف السادس الابتدائي).

4- إدخال بيانات الطالب المطلوبة، مثل رقم الجلوس والرقم القومي.

5- الضغط على زر (عرض النتيجة).


6- ستظهر نتيجة الطالب متضمنة درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2025
- مادة لعلوم: 40 درجة.

- مادة الرياضيات: 60 درجة.

- مادة اللغة العربية: 80 درجة.


- مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة.


- مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

 

وأكدت مديريات التربية والتعليم، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس، بضرورة الانتهاء من رصد أعمال السنة بدقة داخل الكنترولات، بالانتهاء من تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025 ورصد الدرجات يوميًا لضمان سرعة إصدار النتيجة لجميع الطلاب.


ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة التيرم الثاني 2025 لصفوف النقل بمعرفة المدارس، حيث لا تحتاج نتيجة الترم الثاني 2025 لصفوف النقل إلى اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم أو المحافظ.

جدير بالذكر أنه، ظهرت بالفعل في بعض المدارس نتيجة الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي.

 

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