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اليوم، انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 لصفوف النقل للابتدائي والإعدادي

امتحانات الترم الثاني،
امتحانات الترم الثاني، فيتو
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تنطلق اليوم الخميس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسى الجاري 2024,2025 لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي.

 

امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

وكانت قد عقدت مديريات التربية والتعليم سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسؤولي الأمن والمتابعة والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

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هدوء داخل لجان صفوف النقل في أول أيام امتحانات نهاية العام

 تشكيل غرف عمليات فرعية 

وشددت المديريات علي تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

 

مواجهة أعمال الغش بامتحانات الترم الثاني 

وشددت المديريات على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

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