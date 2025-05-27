أخبار الرياضة اليوم.. قرار رسمي من المحكمة الرياضية في شكوى بيراميدز.. حقيقة خلافات الأهلي مع المدرب الجديد وفرمان الرمادي بتدريبات الزمالك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية البارزة ولعل أهمها..

الموعد المقترح لنهائي كأس مصر

يتجه مسئولو اتحاد الكرة لتعديل موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المحدد لها التاسعة والنصف مساء يوم 5 يونيو المقبل، وهو نفس يوم وقفة عيد الأضحى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة لفيتو، أن إدارة المسابقات قد تعلن خلال الساعات القادمة، تعديل موعد المباراة لتقام بنفس اليوم ولكن في الساعة التاسعة والنصف مساء، بدلا من الثامنة، خاصة أن وقفة عرفات هو يوم صيام، ويرغب مسئولو الجبلاية في إتاحة الفرصة لمشجعي الفريقين لتناول وجبة الإفطار في منازلهم قبل التوجه إلى استاد القاهرة لمتابعة اللقاء.

الزمالك ينقل تدريباته للملعب الفرعي بالدفاع الجوي

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي نقل التدريبات للملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني في توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مرانه في السابعة والنصف مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

المحكمة الرياضية الدولية ترفض طلب بيراميدز تعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري

قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" رفض طلب التدابير المؤقتة بالشق المستعجل في الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية لحين الفصل في الدعوى الخاصة بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم وفقا للائحة.

وجاء قرار المحكمة الرياضية برفض الطلب في الدعوى بناء على الرد المرسل من رابطة الأندية المصرية المحترفة بأن التعليق لن يؤثر على البطولة في ظل تأهل الفريقين بيراميدز والأهلي بالفعل لدوري أبطال أفريقيا.

ورأت المحكمة أن الدعوى يجب أن تسير وفق إجراءاتها القانونية الطبيعية لحين الفصل النهائي وإعلان القرار بشأن النقاط الثلاث خلال الفترة المقبلة قبل إصدار حكمها النافذ في القضية، بأحقية أي طرف من الأطراف في طلبه، وهو ما سوف يترتب عليه حينها اعتماد أو تغيير بطل الدوري.

حقيقة وجود خلافات بين ريفيرو والأهلي في تشكيل الجهاز المعاون

قال مصدر داخل الأهلي إنه لا توجد خلافات جوهرية بين الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل وأيضا النادي بشأن تشكيل الجهاز المعاون، مؤكدا أنه تم الاتفاق على تواجد عنصر مصري فقط في الجهاز المعاون وسيكون محمد شوقي وفقا لما طلبه المدرب الإسباني بالإضافة إلى تواجد أربع عناصر مساعدة أجنبية.

وشدد على أن ما تردد بشأن وجود أزمة في تشكيل الجهاز المعاون غير صحيح والأمر انتهى، وسيتم إعلان التشكيل النهائي يوم الخميس القادم في مؤتمر صحفي.

لامين يامال يجدد عقده مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد لاعبه المتألق لامين يامال حتى يونيو من عام 2031 بشكل رسمي.

ولم يتم الكشف عن راتب اللاعب ولكن بحسب بعض التقارير سيحصل يامال على راتب سنوي صافٍ يبلغ 8 ملايين يورو، مع زيادة سنوية بقيمة مليوني يورو حتى انتهاء العقد في صيف 2031.

يامال (17 عامًا)، توصل لاتفاق نهائي مع برشلونة لتمديد عقده، ووقع اليوم بشكل رسمي على الأوراق الجديدة.

وكان عقده الحالي مع الفريق يمتد حتى صيف 2026، لكن النادي انتظر حتى يكمل اللاعب عامه الـ18 لتسجيل العقد الجديد بشكل قانوني.

القبض على المتهم بدهس جماهير ليفربول

أعلنت شرطة مدينة ليفربول إنه تم إلقاء القبض على المتهم بدهس جماهير الريدز، خلال احتفالات الفوز بالدوري الإنجليزي.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه تم القبض على متهم وهو رجل يبلغ 53 عامًا من منطقة ديربي للاشتباه في تورطه بثلاثة جرائم جنائية؛ محاولة قتل، القيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير المخدرات.

وطلبت شرطة ميرسيسايد من شهود العيان الامتناع عن مشاركة تفاصيل وصور الحادث على وسائل التواصل بل مشاركتها مع أجهزة الشرطة وجهاز مُكافحة الإرهاب والجريمة الوطني عبر الأرقام المخصصة.

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