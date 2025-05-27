الأزهر للفتوى: رضا الله من نعم الحج والاستطاعة شرط أساسي (فيديو)

موسم الحج 2025، قال الشيخ عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحج فريضة عظيمة فرضها الله عز وجل على عباده المسلمين مرة في العمر.

ما هي نعم الحج؟

وأكد “سلامة” لـ"فيتو" أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (آل عمران: 97)، وهذا يعني أن الحج لمن استطاع، ونعمة الحج أنعم الله عز وجل بها على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الله أنعم على أمة النبي بهذه النعمة حتى يذهبوا إلى رحاب الله، ويكونوا في رضا الله، ويمتثلوا لأمر الله عز وجل.

الحج أحد أركان الإسلام

وأشار سلامة إلى أن الحج هو أحد أركان الإسلام، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: “بُني الإسلام على خمس”، حتى قال الحبيب: “وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا”.

الحج ينفي الفقر والذنوب

من جانبه، أوضح الشيخ عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الحج ينفي الفقر والذنوب.

وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لـ"فيتو": “اعلم أيها الحاج أن الحج ينفي الفقر والذنوب، أي أنك لا تحتاج لأحد إلا إلى الله، وأنك تُغفر لك جميع الذنوب”.

وتابع “سلامة” أن هذه البشارة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حين قال: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب».

وأكد أن الحاج مهما أنفق من أموال في الحج سيخلف الله عليه خيرا في الأهل والصحة ومغفرة الذنوب.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

1- أقسم الله بها في كتابه تنويها بشرفها وعظم شأنها فقال سبحانه: {والفجر * وليال عشر * والشفع والوتر} (الفجر:1-3)، قال عدد من أهل العلم: إنها عشر ذي الحجة.

2- شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم أيام الدنيا، وأن العمل الصالح فيها أفضل منه في غيرها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يارسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه الترمذي، وأصله في البخاري، وفي حديث ابن عمر: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) رواه أحمد.

3- فيها يوم عرفة الذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عائشة رضي الله عنها: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء ؟) رواه مسلم، وهو يوم مغفرة الذنوب وصيامه يكفر سنتين.

4- فيها أيضًا يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله قال صلى الله عليه وسلم: (أعظم الأيام عند الله تعالى، يوم النحر، ثم يوم القرّ) رواه أبو داود. ويوم القرّ: هو اليوم الذي يلي يوم النحر، أي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يستقرون فيه بمِنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا.

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