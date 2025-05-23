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دين ودنيا

ماذا يفعل الحاج إذا تجاوز الميقات دون الإحرام؟ الأزهر للفتوى يجيب

حجاج بيت الله، فيتو
حجاج بيت الله، فيتو

موسم الحج 2025، أوضح الشيخ أحمد عادل شيحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم تجاوز الميقات دون الإحرام، وكفارته.

حكم تجاوز الميقات دون الإحرام

وقال "شيحة" لـ"فيتو": “الحاج يجب عليه أن يحرم من الميقات أو قبل الميقات، فإذا جاوز الميقات دون إحرام فعليه شيء من اثنين، أولا، أن يعود مرة ثانية إلى الميقات فيحرم من هناك؛ لأن الإحرام من الميقات واجب”.

كفارة تجاوز الميقات

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “فإذا لم يستطع الحاج الإحرام من الميقات، جاز له أن يحرم من مكانه لكن عليه دم، فيذبح مكان فوات هذا الميقات شاة، أو خروف”، وبذلك يكون حجه صحيحا".

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الجندي: يجوز الإحرام من جدة توافقا مع مقتضيات العصر

من جانبه، أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الفقه الإسلامي شهد تطورًا في فهم المواقيت المكانية للإحرام، بما يتناسب مع الوسائل الحديثة للسفر، مشيرًا إلى فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية تجيز الإحرام من مدينة جدة للقادمين إليها جوًا.

فتوى الإحرام من مدينة جدة

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": "الموضوع خطير ولا بد من التنبيه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد المواقيت الأربعة، كانت للمسافرين برًّا، ولم تكن هناك طائرات في عهده الشريف، واليوم، مع استخدام الطيران كوسيلة أساسية للوصول إلى مكة، طرح الفقهاء سؤالًا مهمًا: كيف يُحرم القادم بالطائرة وهو يمر جوًا فوق الميقات البري دون أن يمر عليه فعليًا؟".

الجندي: يجوز شرعا الإحرام من جدة للقادمين جوا

وتابع الجندي: "هنا جاء اجتهاد العلماء والهيئات الإسلامية، وعلى رأسهم دار الإفتاء المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف، ليقروا أنه يجوز الإحرام من جدة للقادمين جوًا، وخاصة من مصر وشمال أفريقيا، وهو ما ورد في كتاب 'التيسير في الحج في ضوء المستجدات العصرية' الصادر عام 2022، بتقديم من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف".

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