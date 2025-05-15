هل دعاء الحائض مستجاب في الحج أو العمرة؟

إذا حاضت المرأة وهي في الحرم ماذا تفعل؟ في الحج؟ وما حكم دخول الحائض الحرم والصلاة فيه وحكم دخول الحائض للحرم للدعاء وهل دعاء الحائض مستجاب في الحج أو العمرة كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير ستجدونه في هذا التحقيق فإلي التفاصيل

إذا حاضت المرأة وهي في الحرم ماذا تفعل؟ في الحج؟

أجاب الشيخ الراحل عبد العزيز بن باز مفتي الجمهورية السابق علي هذا السؤال الذي جاء فحواه كما يلي إذا حاضت وهي في الحرم ماذا تفعل؟ في الحج؟

وكان جوابه أنه إذا حاضت النرأة ففي ذلك تفصيل، إذا كانت حاضت بعد الطواف، طواف الإفاضة؛ حجها تام، وليس عليها طواف وداع، إذا سافرت من مكة، وبها حيض، أو نفاس يسقط عنها طواف الوداع.

أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة؛ فإنها تبقى حتى تطوف للإفاضة، تبقى في مكة حتى تكمل حجها بالطواف، ولا يضرها كونها تقف بعرفة وهي حائض أو نفساء، أو ترمي الجمار وهي حائض؛ لا يضرها ذلك، أو تبيت في مزدلفة وفي منى كذلك.

إنما الحيض يمنع الطواف فقط، أما بقية أعمال الحج فلها أن تفعلها وهي حائض، أو نفساء والحمد لله، لكن لا تطوف؛ لأنه صلاة، الطواف لا تطوف حتى تطهر، ولكن يسقط عنها طواف الوداع، إذا صادفها الحيض عند السفر؛ فإنه يسقط عنها طواف الوداع؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" والنفساء في حكمها، نعم





حكم دخول الحائض الحرم والصلاة فيه

أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز علي هذا السؤال في معرض إجابته علي سؤال جاءت فحواه كما يلي ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟

وأجاب عليه رحمة الله بالقول إذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية -وهي: الحيض- وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين:

أحدهما: أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة.

الأمر الثاني: أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد.

وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد، فهذا كله منكر ولا يجوز، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة، ولا شك أن هذا العمل شنيع، وربما أفضى بصاحبته إلى الكفر بالله؛ لأنها كالمستهزئة، تصلي وهي بها الحيض، وهذا منكر عظيم فظيع، فإن كان قصدها الاستهانة بدين الله، والاستهزاء به، والسخرية، والإنكار لدين الله، وعدم المبالاة، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله.

حكم دخول الحائض للحرم للدعاء فيه

اختلف أهل العلم في حكم دخول الحائض المسجد.. والراجح من أقوالهم عدم جواز ذلك، وكما هو معلوم فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد في هذا الحكم؛ بل هو أولى بالمنع لشرفه، ويدخل في ذلك كل ما كان داخلًا في مسمى المسجد الحرام.

وما بعد الباب المذكور من الداخل، وكذلك المنطقة بين المسعى والصحن هي من المسجد الذي لا يجوز للحائض المكث فيه.

أما ما لم يكن من المسجد كالمسعى بين الصفا والمروة فإنه يجوز للحائض الدخول فيه، وذلك لأن الحائض مشروع في حقها السعي بين الصفا والمروة، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عندما حاضت: اقضي ما يقضي الحاج.. غير أن لا تطوفي بالبيت. متفق عليه

فدل ذلك على أنه ليس تابعًا للمسجد الحرام.



هل دعاء الحائض مستجاب في الحج أو في العمرة؟





الدعاء عبادة عظيمة ولا يُمنع من الدعاء أحد سواء كان رجلًا أو امرأة محرمًا أو غير محرم حائضًا أو طاهرة بل إن الدعاء من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى.

وقد وردت أحاديث نبوية شريفة تدل على استجابة دعاء الحائض، منها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على الحائض صوم، ولا صلاة ولا طواف بالبيت " قالت أم عطية: "يا رسول الله أرأيت الحيض يصيبها ذلك في العشر الأواخر من رمضان، أفترض عليها الصوم ؟ " قال: " لا، تقضي ما فاتها من رمضان ولا حرج عليها " قالت: " يا رسول الله، أرأيت الحيض تصيبها ذلك في الحج أفترض عليها الحج؟" قال: "لا تقضي ما فاتها من الحج ولا حرج عليها ".

وعليه فالمرأة الحائض يُمكنها أن تدعو الله تعالى في أي وقت سواء كانت في العمرة أو غيرها والله وحده هو الذي يستجيب الدعاء .

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