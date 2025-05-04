اتحاد الكرة يبحث المشاركة بمنتخب المحليين في كأس العرب

قال الإعلامي خالد الغندور إن اتحاد الكرة يبحث مشاركة منتخب المحليين في كأس العرب بعد اعتذار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن عدم المشاركة في البطولة التي تقام في قطر خلال الفترة من ١ وحتى ١٨ ديسمبر المقبل، بعد دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأضاف الغندور في تصريحاته خلال برنامجه ستاد المحور: حسام حسن يرى صعوبة المشاركة في كأس العرب، لأن مواعيدها تتعارض مع أمم أفريقيا التي تنطلق بالمغرب من ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ وحتى ١٨ يناير ٢٠٢٦.

وتابع: مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة، لم يتخذ قرارا نهائيا حتى الآن، لكنه يرفض المجازفة في المشاركة بالمنتخب الأول، منعا للإصابات قبل أمم أفريقيا.

وواصل: "سيتم الاستعانة بمنتخب المحليين، أو أي منتخب آخر بخلاف المنتخب الأول للمشاركة في كأس العرب".

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